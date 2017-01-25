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    Турецкие военнослужащие нанесли авиаудары по 180 мишеням ИГИЛ в Сирии

    Ликвидированы 17 членов террористической группировки

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В рамках антитеррористической операции Fırat kalkanı ("Щит Евфрата"), проводимой Вооруженными силами Турции в Сирии, ликвидированы еще 17 членов террористической группировки ИГИЛ.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, информацию об этом распространил Генштаб ВС Турции.

    Согласно информации, на 155-й день операции нанесены авиаудары по 180 мишеням террористов.

    Отметим, что операция Fırat Kalkanı ВС Турции началась 24 августа 2016 года.

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