Турецкие военнослужащие нанесли авиаудары по 180 мишеням ИГИЛ в Сирии

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В рамках антитеррористической операции Fırat kalkanı ("Щит Евфрата"), проводимой Вооруженными силами Турции в Сирии, ликвидированы еще 17 членов террористической группировки ИГИЛ.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, информацию об этом распространил Генштаб ВС Турции.

Согласно информации, на 155-й день операции нанесены авиаудары по 180 мишеням террористов.

Отметим, что операция Fırat Kalkanı ВС Турции началась 24 августа 2016 года.