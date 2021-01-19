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Турецкие власти запретили местным компаниям давать рекламу в Twitter

Турецкие власти запретили местным компаниям давать рекламу в Twitter Компаниям, которые будут давать рекламу в Twitter, Periscope, Pinterest, грозят крупные штрафы
В регионе
19 января 2021 г. 10:30
Турецкие власти запретили местным компаниям давать рекламу в Twitter

Турецкие власти запретили местным компаниям давать рекламу в Twitter, который не назначил в стране своего представителя согласно новому закону о регулировании соцсетей. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующие постановление регулятора опубликовано в официальном издании Resmi Gazete.

Компаниям, которые будут давать рекламу в Twitter, Periscope, Pinterest, грозят крупные штрафы.

Замглавы турецкого министерства транспорта и инфраструктуры Омер Фатих Сайян накануне сообщил, что Facebook и Instagram решили подчиниться требованиям турецких властей и открывают представительства в Турции в соответствии с новым законом республики о регулировании соцсетей.

В ноябре соцсети Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope и TikTok были оштрафованы турецкими властями на 10 миллионов турецких лир (около 1,2 миллиона долларов США) за то, что они не представили в срок информацию о своих представителях в стране.

В июле парламент Турции принял закон о регулировании социальных сетей, согласно которому крупные соцсети с числом пользователей более 1 миллиона обязаны иметь представительство в Турции, глава которого должен быть ее гражданином.

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