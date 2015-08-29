Турецкие самолеты впервые приняли участие в авиаударах против ИГ

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Турецкие самолеты в пятницу впервые приняли участие в авиаударах международной коалиции во главе с США по боевикам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление МИД Турции.

"Прошлой ночью наши самолеты начали осуществлять воздушные операции в составе коалиции против целей ИГ в Сирии, которые представляют угрозу также и нашей безопасности", — говорится в заявлении турецкого МИД.

Ранее сообщалось, что Анкара и Вашингтон завершили технические переговоры по масштабной воздушной операции против ИГ в районе сирийско-турецкой границы. Позднее представитель Пентагона Питер Кук подтвердил, что стороны "завершили обсуждение технических деталей" по поводу "полноценного участия" Турции в операциях против ИГ, напоминает Report со ссылкой на РИА "Новости".