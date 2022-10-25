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Турецкие НПО проведут акцию протеста против позиции Франции по Азербайджану

Турецкие НПО проведут акцию протеста против позиции Франции по Азербайджану Институты гражданского общества Турции проведут акцию протеста против позиции Франции по Азербайджану. Как сообщает Report, об этом написал в Twitter член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции, глава Фонда сотрудничества,
В регионе
25 октября 2022 г. 12:01
Турецкие НПО проведут акцию протеста против позиции Франции по Азербайджану

Институты гражданского общества Турции проведут акцию протеста против позиции Франции по Азербайджану.

Как сообщает Report, член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции, глава Фонда сотрудничества, солидарности и дружбы Турция-Азербайджан и руководитель Азербайджанского дома Айгюн Аттар написала об этом на своей странице в Twitter.

По ее словам, акция пройдет перед посольством Франции в Анкаре.

Аттар также заявила, что если Франция продолжит придерживаться своей нынешней позиции, то Турция может бойкотировать товары этой страны.

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Версия на английском языке Turkish NGOs to hold protest against France's stance on Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Türkiyə QHT-ləri Fransanın Azərbaycanla bağlı mövqeyinə etiraz olaraq aksiya keçirəcək

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