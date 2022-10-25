Турецкие НПО проведут акцию протеста против позиции Франции по Азербайджану

Институты гражданского общества Турции проведут акцию протеста против позиции Франции по Азербайджану.
Как сообщает Report, член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции, глава Фонда сотрудничества, солидарности и дружбы Турция-Азербайджан и руководитель Азербайджанского дома Айгюн Аттар написала об этом на своей странице в Twitter.
По ее словам, акция пройдет перед посольством Франции в Анкаре.
Аттар также заявила, что если Франция продолжит придерживаться своей нынешней позиции, то Турция может бойкотировать товары этой страны.