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Турецкие министры прибыли в здание правящей партии в Стамбуле

Турецкие министры прибыли в здание правящей партии в Стамбуле Турецкие министры прибыли в здание стамбульской организации Партии справедливости и развития (ПСР) для наблюдения за результатами второго тура президентских выборов.
В регионе
28 мая 2023 г. 20:17
Турецкие министры прибыли в здание правящей партии в Стамбуле

Турецкие министры прибыли в здание стамбульской организации Партии справедливости и развития (ПСР) для наблюдения за результатами второго тура президентских выборов.

Как передает командированный в братскую страну корреспондент Report, в здании собралось более 200 иностранных журналистов, которые освещают результаты второго тура выборов в Турции.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, министр окружающей среды, городского развития и изменения климата Мурат Курум и заместитель председателя ПСР Нуман Куртулмуш в числе должностных лиц, прибывших в здание правящей партии.

Отметим, что в настоящее время перед зданием стамбульской организации правящей партии собрались сторонники действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Версия на английском языке ФотоTurkish ministers arrive at AK Party Istanbul organization building
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyəli nazirlər AK Partinin İstanbul təşkilatının binasına gəliblər

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