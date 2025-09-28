Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Турецкие и сирийские силовики ликвидировали восемь сторонников ИГ

    В регионе
    • 28 сентября, 2025
    • 22:24
    Турецкие и сирийские силовики ликвидировали восемь сторонников ИГ

    Турецкая разведка, контртеррористическое бюро МВД и Сирийская служба внутренней безопасности провели в Сирии операцию против сторонников террористической группировки "Исламское государство".

    Как передает Report со ссылкой на заявление МВД Турции, восемь из 14 подозреваемых были ликвидированы.

    "Было установлено, что семья из 14 человек, принявшая взгляды террористической организации ИГ, арендовала автомобиль нашего гражданина по имени Бинали Аслан, который впоследствии был ими убит, пересекла границу с Сирией. Было установлено, что подозреваемые находились по адресу в городе Атма в провинции Идлиб в Сирии.

    В ходе операции, проведенной совместно с Национальной разведкой, контртеррористическим бюро МВД и Сирийской службой внутренней безопасности, восемь подозреваемых были убиты, двое получили ранения и четверо были захвачены живыми в результате столкновения, начавшегося после того, как они открыли огонь в ответ на призывы сдаться", - сообщило МВД.

    Türkiyə kəşfiyyatı Suriyada əməliyyat keçirib, 8 İŞİD terrorçusu öldürülüb

