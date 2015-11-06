​Турецкая полиция задержала 41 человека, желающих примкнуть к ИГИЛ

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В результате антитеррористической операции, проведенной отделом информации и борьбы с терроризмом в стамбульском аэропорту Ататюрк, задержан 41 пассажир.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, они прибыли в Стамбул из марокканского города Касабланка. Среди подозреваемых 40 граждан Марокко, один гражданин Сирии.

По информации, в ходе допроса некоторые из них признались, что хотели примкнуть к ИГИЛ в Сирии. Турция уже депортировала 20 подозреваемых, оставшиеся 21 человек будут отправлены в их страны сегодня.