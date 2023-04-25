Турецкая полиция провела антитеррористическую операцию в 21 городе, задержаны 110 человек

Министерство внутренних дел Турции провело антитеррористическую операцию в 21 городе страны.

Министерство внутренних дел Турции провело антитеррористическую операцию в 21 городе страны.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, операция с центром в Диярбакыре охватила города Бурса, Сиирт, Мардин, Газиантеп, Стамбул, Бингёль, Батман, Измир, Мерсин, Шанлыурфа, Ван, Ширнак, Муш, Битлис, Хаккари, Османие, Сивас, Малатья, Анкара и Адыяман.

В результате операции задержаны 110 подозреваемых в оказании финансовой помощи террористической организации PKK/KCK, вербовании молодежи для организации.

Операция продолжается.