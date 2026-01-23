Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Турецкая компания TPAO приступила к оценке участка "Большой Жамбыл" на Каспии

    В регионе
    • 23 января, 2026
    • 14:03
    Турецкая компания TPAO приступила к оценке участка Большой Жамбыл на Каспии

    Турецкая государственная компания Turkish Petroleum Corporation (TPAO) начала детальную технико-экономическую оценку проекта "Большой Жамбыл" в Северном Каспийском море.

    Как передает Report со ссылкой на "КазМунайГаз", об этом стало известно в ходе встречи председателя правления КМГ Асхата Хасенова с главой TPAO Джемом Эрдемом.

    Стороны обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в геологоразведке, добыче углеводородов и привлечении инвестиций. Отмечается, что с момента подписания в июне 2025 года соглашения о конфиденциальности КМГ и TPAO активно обмениваются информацией и изучают геологоразведочные проекты в Казахстане и Турции.

    "По итогам анализа турецкие партнеры сфокусировались на офшорном проекте "Большой Жамбыл" (Северный Каспий). В настоящее время ТРАО проводит собственную детальную технико-экономическую оценку по данному участку", - говорится в сообщении.

    Асхат Хасенов подтвердил готовность КМГ перейти к этапу практической реализации проекта, отметив, что компания заинтересована в дальнейшем укреплении сотрудничества с турецкой стороной.

    По результатам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии партнерства по ключевым направлениям сотрудничества.

