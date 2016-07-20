Турецкая делегация едет в Москву для обсуждения восстановления экономических отношений

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Вице-премьер Турции намерен посетить Москву 26-27 июля для проведения переговоров о восстановлении двусторонних экономических отношений.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил журналистам источник, знакомый с ходом подготовки к встрече.

"В соответствии с информацией турецкого посольства, ожидаем высокую делегацию во главе с вице-премьером Нуреттином Джаникли", - сказал он.

Источник уточнил, что российской стороной была получена нота, в которой фигурируют имена вице-премьера и сопредседателя российско-турецкой межправкомиссии, министра экономики Турции Нихата Зейбекчи. Также в состав делегации могут войти и представители других турецких ведомств, в частности, энергетического. Поэтому у главы минэнерго РФ Александра Новака возможно будет проведен отдельный энергетический диалог, передает Интерфакс.

Первый замминистра экономического развития Алексей Лихачев подтвердил журналистам в Токио, что в Москве действительно готовятся к соответствующим встречам. "Получили указание из правительства РФ готовить на 26-27 июля встречи как на уровне правительства, так и на уровне минэкономразвития и межправкомиссии", - заявил он.