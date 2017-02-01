Турецкая авиакомпания возместит ущерб пострадавшим при крушении самолета

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Представители турецкой авиакомпании ACT, чей самолет упал на поселок Дача СУ в Кыргызстане, обещали помочь с возмещением материального ущерба пострадавшим. Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, об этом сообщила пресс-служба правительства.

Первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев встретился с делегацией компании во главе с гендиректором Желалом Карабашем. Он представил подробную информацию об авиакатастрофе и ее последствиях. На встрече также обсуждался вопрос возмещения материального ущерба. Представители авиакомпании заявили, что готовы оказать необходимую помощь, а также содействовать оказанию психологической помощи детям, оставшимся без попечения родителей, взять на себя ответственность за их дальнейшее обучение и другие расходы.

Утром 16 января на поселок Дача СУ упал грузовой Boeing 747, принадлежавший турецкой компании АСТ. Погибли 39 человек — 35 местных жителей и четыре члена экипажа, 16 пострадали. Расследованием происшествия занимаются специалисты Межгосударственного авиационного комитета. Ранее сообщалось, что нескольких пострадавших уже выписали из больницы.