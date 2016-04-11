Турецкая артиллерия обстреляла позиции ИГ на севере Сирии

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ ВС Турции произвели артиллерийский обстрел позиций террористической группировки "Исламское государство" на севере Сирии, поддержав действия оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в понедельник телеканал NTV.

Ранее ССА при воздушной поддержке возглавляемой США коалиции против ИГ сумела занять стратегически важный город Чобанбей в провинции Алеппо на границе с Турцией, однако накануне боевики ИГ вернули себе контроль над этим районом.

Обстрел велся из гаубиц, размещенных в районе Эйбейли провинции Килис на юго-востоке Турции, и был направлен на позиции ИГ в районе Чобанбей.