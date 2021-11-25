О нас
Report Georgia
Аудио новости

Турецкая артиллерия нанесла удар по террористам, есть убитые

Турецкая артиллерия нанесла удар по террористам, есть убитые Артиллерийские расчеты ВС Турции нанесли удар по объектам террористов РКК в зоне проведения операции Pençe-Kaplan на севере Ирака, нейтрализованы два боевика.
В регионе
25 ноября 2021 г. 07:24
Турецкая артиллерия нанесла удар по террористам, есть убитые

Артиллерийские расчеты ВС Турции нанесли удар по объектам террористов РКК в зоне проведения операции Pençe-Kaplan на севере Ирака, нейтрализованы два боевика.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

В ведомстве подчеркнули решимость к активной борьбе с террористами в Ираке.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türkiyə artilleriyası İraqda terrorçulara zərbələr endirib

Самое важное

Прошел год со дня освобождения Кяльбаджара 
Прошел год со дня освобождения Кяльбаджара 
25 ноября 2021 г. 00:00
В Киеве обсудили сотрудничество медиа-органов Украины и Азербайджана
ФотоВ Киеве обсудили сотрудничество медиа-органов Украины и Азербайджана
24 ноября 2021 г. 21:26
Зульфугаров: Кризис между Россией и Арменией усугубится
Зульфугаров: Кризис между Россией и Арменией усугубится
24 ноября 2021 г. 16:07
Минздрав предупредил граждан о фейковых сообщениях по Whatsapp
Минздрав предупредил граждан о фейковых сообщениях по Whatsapp
24 ноября 2021 г. 13:03
Лидеры Азербайджана, России и Армении проведут в Сочи переговоры 26 ноября
Лидеры Азербайджана, России и Армении проведут в Сочи переговоры 26 ноября
23 ноября 2021 г. 16:25
Азербайджан и Турция реализуют совместные военно-технические проекты
Азербайджан и Турция реализуют совместные военно-технические проекты
23 ноября 2021 г. 14:15
Сотрудник Азеришыг подорвался на мине в Лачыне
Сотрудник "Азеришыг" подорвался на мине в Лачыне
22 ноября 2021 г. 20:58
Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении
Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении
20 ноября 2021 г. 14:41
Солдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
ФотоСолдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
20 ноября 2021 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi