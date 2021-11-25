Турецкая артиллерия нанесла удар по террористам, есть убитые

Артиллерийские расчеты ВС Турции нанесли удар по объектам террористов РКК в зоне проведения операции Pençe-Kaplan на севере Ирака, нейтрализованы два боевика.

Артиллерийские расчеты ВС Турции нанесли удар по объектам террористов РКК в зоне проведения операции Pençe-Kaplan на севере Ирака, нейтрализованы два боевика.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

В ведомстве подчеркнули решимость к активной борьбе с террористами в Ираке.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.