​Турецкая армия провела в горах антитеррористическую операцию, убито 119 террористов

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Турции провели антитеррористическую операцию в горах Икияка, долине Доски и Бузул Дагы, расположенном между регионами Хаккари и Юксекова.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, эти территории расположены на высоте 2500-3500 метров над уровнем моря. В результате антитеррористической операции турецкой армии было убито 119 террористов. В перестрелке с террористами погибли 6 солдат.

В ходе продолжавшейся в течение 2-3 дней операции регион Бузул Дагы был расчищен от террористов.

Территория считалась одной из основных баз террористов ПКК. Эту местность также называли "недоступной".

В используемых террористами пещерах было обнаружено и изъято 5 зенитных установок "Дочка", 39 ед. тяжелого вооружения и десятки тысяч боеприпасов.

В информации отмечается, что очистка указанной территории от террористов представляет важное значение для расположенных в регионе полицейских участков с точки зрения безопасности.

Отметим, что операция, проведенная при 15-градусном морозе на высоте 2500-3500 метров, началась 27 сентября. За это время были уничтожены места, где расположились террористы, пещеры и продовольственные склады.