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    ​Турецкая армия провела в горах антитеррористическую операцию, убито 119 террористов

    В перестрелке погибли 6 турецких солдат

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Турции провели антитеррористическую операцию в горах Икияка, долине Доски и Бузул Дагы, расположенном между регионами Хаккари и Юксекова.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, эти территории расположены на высоте 2500-3500 метров над уровнем моря. В результате антитеррористической операции турецкой армии было убито 119 террористов. В перестрелке с террористами погибли 6 солдат.

    В ходе продолжавшейся в течение 2-3 дней операции регион Бузул Дагы был расчищен от террористов. 

    Территория считалась одной из основных баз террористов ПКК. Эту местность также называли "недоступной".

    В используемых террористами пещерах было обнаружено и изъято 5 зенитных установок "Дочка", 39 ед. тяжелого вооружения и десятки тысяч боеприпасов.

    В информации отмечается, что очистка указанной территории от террористов представляет важное значение для расположенных в регионе полицейских участков с точки зрения безопасности.

    Отметим, что операция, проведенная при 15-градусном морозе на высоте 2500-3500 метров, началась 27 сентября. За это время были уничтожены места, где расположились террористы, пещеры и продовольственные склады.

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