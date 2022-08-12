Турецкая армия получила квадрокоптеры TOGAN

Армия Турции получила квадрокоптеры TOGAN, разработанные турецкой компанией Defense Technologies Engineering and Trade Inc. (STM).

Армия Турции получила квадрокоптеры TOGAN, разработанные турецкой компанией Defense Technologies Engineering and Trade Inc. (STM).

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT .

Беспилотник имеет диаметр около метра и может выполнять функцию корректировки огня, разведки и наблюдения. Он способен находиться в воздухе 45 минут и преодолевать расстояние до 10 км от места запуска.

TOGAN оснащен инфракрасной камерой с 30-кратным зумом. Система компьютерного зрения позволяет платформе автономно отслеживать движущиеся цели.

При разрядке батареи беспилотник передает миссию другому аппарату и возвращается на базу. Таким образом можно организовать непрерывное наблюдение за объектами.