Турецкая армия обезвредила более 300 террористов

Вооруженные силы Турции с начала текущего года в рамках 18 операций в регионе нейтрализовали 316 боевиков террористических организаций.

Вооруженные силы Турции с начала текущего года в рамках 18 операций в регионе нейтрализовали 316 боевиков террористических организаций.

Как передает Report, об этом сообщила на брифинге в Анкаре официальный представитель пресс-службы Минобороны Турции майор Пынар Кара.

По ее словам, в целом с 24 июля 2015 года (когда начался новый этап борьбы с терроризмом - ред.) по сегодняшний день в регионе, в том числе на севере Ирака и Сирии, нейтрализовано 33 584 террориста.

Кара подчеркнула, что благодаря операциям "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь", "Источник мира" и "Весенний щит" удалось в значительной степени предотвратить террористическую угрозу Турции, исходящую с севера Сирии.

Она напомнила, что благодаря усилиями ВС Турции в ряде районов Сирии была обеспечена безопасность, и это позволило более миллиону сирийцев на добровольной основе вернуться на свои земли. Причем более 470 тыс. из них разместились в Идлибской зоне деэскалации.

Турция прилагает активные усилия для скорейшего и полного прекращения гуманитарного кризиса в Сирии, подчеркнула представитель оборонного ведомства.