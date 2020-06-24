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Турецкая армия нейтрализовала в Сирии около 1 тыс. террористов

​Турецкая армия нейтрализовала в Сирии около 1 тыс. террористов

С момента заключения сочинских договоренностей от 22 октября 2019 года по Сирии и по сегодняшний день, нейтрализованы 998 террористов YPG (сирийское крыло РКК – ред.), пытавшихся проникнуть в зону проведения операции "Источник мира".

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщили в оборонном ведомстве Турции.

В ведомстве также привлекли внимание к угрозе, исходящей из района Талль-Рыфат, примыкающего в зоне проведения двух операций ВС Турции в Сирии.

Террористы PKK/YPG, орудующие в сирийском районе Талль-Рыфат, за месяц 62 раза обстреливали зоны проведения операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", нейтрализованы 10 боевиков, отметили в Минобороны. 

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