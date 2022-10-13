Турецкая армия ликвидировала террористов на севере Сирии

Министерство национальной обороны Турции сообщает о нейтрализации трех боевиков YPG (сирийское крыло террористов РКК), готовивших нападения на зоны операций "Источник мира" и "Оливковая ветвь" на севере Сирии.

Министерство национальной обороны Турции сообщает о нейтрализации трех боевиков YPG (сирийское крыло террористов РКК), готовивших нападения на зоны операций "Источник мира" и "Оливковая ветвь" на севере Сирии.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", в ведомстве подчеркнули решимость к борьбе с проявлениями терроризма в регионе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.