Турция заявила о предотвращении серии терактов в стране

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Турецкие спецслужбы предотвратили несколько террористических атак в течение последних недель, в том числе с участием террористов-смертников.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын во время пресс-конференции в Анкаре.

С начала года в Турции произошло четыре взрыва, из-за которых погибли не менее 80 человек.

19 марта в Стамбуле произошел взрыв, устроенный террористом-смертником. В результате подрыва взрывного устройства на улице Истикляль в центре Стамбула погибли четыре человека, 36 получили ранения различной степени тяжести.