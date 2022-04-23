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Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов

Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов Турция закрыла свое воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию.
В регионе
23 апреля 2022 г. 20:30
Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов

Турция закрыла свое воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NTV, об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу турецким журналистам в ходе турне в страны Латинской Америки.

"Мы закрыли воздушное пространство для российских военных и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Каждый разы выдавали разрешение на три месяца. Последнее закончилось в апреле. Наш президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган это также сообщил президенту России Владимиру Путину. После полеты были приостановлены", - приводит его слова телеканал.

Турция не участвует в санкциях против РФ. "Мы являемся страной, которая не участвует в санкциях. Если компания из РФ хочет вести бизнес, она должна соблюдать наши законы и нормы международного права", - отмечает глава МИД.

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