Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов

Турция закрыла свое воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию.

Турция закрыла свое воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NTV, об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу турецким журналистам в ходе турне в страны Латинской Америки.

"Мы закрыли воздушное пространство для российских военных и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Каждый разы выдавали разрешение на три месяца. Последнее закончилось в апреле. Наш президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган это также сообщил президенту России Владимиру Путину. После полеты были приостановлены", - приводит его слова телеканал.

Турция не участвует в санкциях против РФ. "Мы являемся страной, которая не участвует в санкциях. Если компания из РФ хочет вести бизнес, она должна соблюдать наши законы и нормы международного права", - отмечает глава МИД.