​Турция заинтересована в покупке беспилотников у Израиля

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Анкара заинтересована возобновить сотрудничество с Израилем в военной сфере.

Как передает Report, об этом сообщило Турецкое издание Today Zaman со ссылкой на источники в системе безопасности.

В частности, Турция, по словам источника в министерстве обороны этой страны, заинтересована в приобретении израильских беспилотников и передовых систем наблюдения.

Издание отмечает, что с 90-х годов прошлого века, существовало тесное сотрудничество между двумя странами в военной сфере. Кризис в отношениях возник в 2010 году из-за судна "Мави Мармара", пытавшегося прорвать морскую блокаду сектора Газы.

В 2013 году в качестве посредника между странами выступил президент США Барак Обама. Однако Турция продолжила настаивать на выплате компенсации семьям погибших в результате захвата судна израильскими военными.

Today Zaman пишет, что переговоры о нормализации отношений между Иерусалимом и Анкарой возобновились. В связи с этим в оборонном ведомстве Турции вновь рассматривают возможность возрождения нескольких совместных проектов с Израилем, которые были отложены из-за "Мави Мармара".