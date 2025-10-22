Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Турция заинтересована в долгосрочных и крупномасштабных поставках туркменского газа

    В регионе
    • 22 октября, 2025
    • 19:27
    Турция заинтересована в долгосрочных и крупномасштабных поставках туркменского газа

    Генеральный директор турецкой государственной компании BOTAŞ Абдулвахит Фидан заявил, что перед Турцией и Туркменистаном стоит цель долгосрочных и крупномасштабных поставок туркменского газа.

    Как передает Report, об этом он заявил на XXX Международной конференции "Нефть и газ Туркменистана - 2025".

    Он отметил, что начало поставок туркменского газа в Турцию стало историческим прорывом, а страна, как ключевой региональный игрок, готова предоставить Туркменистану прямой доступ к международным рынкам через свои торговые возможности.

    Для обеспечения бесперебойных поставок BOTAŞ проводит диверсификацию источников и развивает инфраструктуру: регазификационная мощность увеличена с 2016 года в пять раз - до 160 млн кубометров в день, сеть газопроводов расширена до 20 000 км, а к 2028 году общая емкость газохранилищ достигнет 12 млрд кубометров.

    Спикер подчеркнул, что Турция благодаря развитой инфраструктуре и коммерческим связям с 34 странами стала ведущим игроком в газоснабжении региона. Среди реализованных международных проектов он отметил трубопровод TANAP, который играет ключевую роль в поставках газа в Европу.

    "Теперь перед двумя странами стоит более амбициозная цель - долгосрочные и крупномасштабные поставки туркменского газа. Достижение этой цели станет переломным моментом для всего региона", - заявил Фидан.

    Он выразил уверенность, что совместные усилия турецких и туркменских партнеров позволят успешно реализовать этот проект, который преобразит энергетические маршруты региона.

