Турция заинтересована в долгосрочных и крупномасштабных поставках туркменского газа

Генеральный директор турецкой государственной компании BOTAŞ Абдулвахит Фидан заявил, что перед Турцией и Туркменистаном стоит цель долгосрочных и крупномасштабных поставок туркменского газа.

Как передает Report, об этом он заявил на XXX Международной конференции "Нефть и газ Туркменистана - 2025".

Он отметил, что начало поставок туркменского газа в Турцию стало историческим прорывом, а страна, как ключевой региональный игрок, готова предоставить Туркменистану прямой доступ к международным рынкам через свои торговые возможности.

Для обеспечения бесперебойных поставок BOTAŞ проводит диверсификацию источников и развивает инфраструктуру: регазификационная мощность увеличена с 2016 года в пять раз - до 160 млн кубометров в день, сеть газопроводов расширена до 20 000 км, а к 2028 году общая емкость газохранилищ достигнет 12 млрд кубометров.

Спикер подчеркнул, что Турция благодаря развитой инфраструктуре и коммерческим связям с 34 странами стала ведущим игроком в газоснабжении региона. Среди реализованных международных проектов он отметил трубопровод TANAP, который играет ключевую роль в поставках газа в Европу.

"Теперь перед двумя странами стоит более амбициозная цель - долгосрочные и крупномасштабные поставки туркменского газа. Достижение этой цели станет переломным моментом для всего региона", - заявил Фидан.

Он выразил уверенность, что совместные усилия турецких и туркменских партнеров позволят успешно реализовать этот проект, который преобразит энергетические маршруты региона.