​Турция вызвала иранского посла в связи с публикациями в местных СМИ

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Турецкие власти вызвали посла Ирана в связи с публикациями иранских СМИ.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что СМИ Ирана связали визит турецкого президента Тайипа Эрдогана в Саудовскую Аравию с казнью шиитского проповедника Нимра ан-Нимра.

В МИДе Турции решительно осудили данные публикации и выразили уверенность, что это является попыткой создать негативное общественное мнение о президенте страны.

Ранее сообщалось, что Эрдоган назвал казнь ан-Нимра "внутренним делом" Эр-Рияда.