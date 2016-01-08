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    ​Турция вызвала иранского посла в связи с публикациями в местных СМИ

    СМИ Ирана связали визит Эрдогана в Саудовскую Аравию с казнью шиитского проповедника

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Турецкие власти вызвали посла Ирана в связи с публикациями иранских СМИ.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

    Уточняется, что СМИ Ирана связали визит турецкого президента Тайипа Эрдогана в Саудовскую Аравию с казнью шиитского проповедника Нимра ан-Нимра.

    В МИДе Турции решительно осудили данные публикации и выразили уверенность, что это является попыткой создать негативное общественное мнение о президенте страны.

    Ранее сообщалось, что Эрдоган назвал казнь ан-Нимра "внутренним делом" Эр-Рияда.

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