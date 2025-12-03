Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Турция впервые поставила боевой корабль стране-члену ЕС и НАТО

    В регионе
    • 03 декабря, 2025
    • 19:15
    Турецкое оборонное предприятие ASFA поставило корабль Akhisar, строительство которого было завершено в прошлом году, Командованию Военно-морских сил Румынии.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, таким образом Турция впервые осуществила продажу боевого корабля стране, являющейся членом НАТО и Евросоюза (ЕС).

    Отмечается, что это соглашение является важным этапом в оборонном экспорте братской страны и повышает уровень военного сотрудничества между Румынией и Турцией.

    "Включение Akhisar в арсенал Румынии, помимо вклада в региональную морскую безопасность, также обеспечит сильную поддержку модернизации ВМС этой страны", - говорится в сообщении.

