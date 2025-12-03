Турция впервые поставила боевой корабль стране-члену ЕС и НАТО
В регионе
- 03 декабря, 2025
- 19:15
Турецкое оборонное предприятие ASFA поставило корабль Akhisar, строительство которого было завершено в прошлом году, Командованию Военно-морских сил Румынии.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, таким образом Турция впервые осуществила продажу боевого корабля стране, являющейся членом НАТО и Евросоюза (ЕС).
Отмечается, что это соглашение является важным этапом в оборонном экспорте братской страны и повышает уровень военного сотрудничества между Румынией и Турцией.
"Включение Akhisar в арсенал Румынии, помимо вклада в региональную морскую безопасность, также обеспечит сильную поддержку модернизации ВМС этой страны", - говорится в сообщении.
