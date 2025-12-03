Турция впервые поставила боевой корабль стране-члену ЕС и НАТО

Турецкое оборонное предприятие ASFA поставило корабль Akhisar, строительство которого было завершено в прошлом году, Командованию Военно-морских сил Румынии.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, таким образом Турция впервые осуществила продажу боевого корабля стране, являющейся членом НАТО и Евросоюза (ЕС).

Отмечается, что это соглашение является важным этапом в оборонном экспорте братской страны и повышает уровень военного сотрудничества между Румынией и Турцией.

"Включение Akhisar в арсенал Румынии, помимо вклада в региональную морскую безопасность, также обеспечит сильную поддержку модернизации ВМС этой страны", - говорится в сообщении.