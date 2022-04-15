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Турция ведет переговоры о заблокированных судах у побережья Черного моря

Турция ведет переговоры о заблокированных судах у побережья Черного моря Турция ведет переговоры с Украиной и Россией о своих кораблях, заблокированных у украинского побережья Черного моря
В регионе
15 апреля 2022 г. 14:18
Турция ведет переговоры о заблокированных судах у побережья Черного моря

Турция ведет переговоры с Украиной и Россией о своих кораблях, заблокированных у украинского побережья Черного моря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

"Мы ведем переговоры как с Россией, так и с Украиной, - цитирует его телеканал CNN TURK. - У нас есть 22 судна, заблокированных у черноморского побережья Украины, нам нужно вызволить их оттуда. Нам нужно забрать суда с грузом подсолнечного масла и стали".

Ранее турецкие СМИ сообщали, что некоторые сухогрузы оказались заблокированы в Азовском море из-за ситуации в Украине.

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