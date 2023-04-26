Турция утвердила ряд соглашений с Азербайджаном

Турция утвердила ряд соглашений с Азербайджаном.

Турция утвердила ряд соглашений с Азербайджаном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на правительственный сайт Resmi Gazete.

Турецкая Республика утвердила Соглашение о сотрудничестве в области семеноводства с Азербайджанской Республикой.

Отметим, что "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области семеноводства", было подписано 4 ноября 2022 года в Баку и утверждено 16 декабря 2022 года.

Турция также утвердила соглашение с Азербайджаном о сотрудничестве в области защиты и карантина растений.

В то же время вступает в силу соглашение о сотрудничестве в сфере молодежи и спорта, которое было подписано 25 февраля 2020 года в Баку.