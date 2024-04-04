Турция ускорит борьбу с инфляцией со второй половины года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о решимости покончить с инфляцией в рамках среднесрочной программы развития республики. Он подтвердил ранее озвученные планы снизить инфляцию во второй половине года.
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"Мы полны решимости реализовать нашу среднесрочную программу и 12-й план развития экономики, которые являются дорожной картой в экономической области. Надеюсь, что во второй половине года мы станем свидетелями снижения инфляции", - сказал Эрдоган.
Отметим, что темпы роста потребительских цен в Турции увеличились в марте и достигли нового максимума с ноября 2022 года. Согласно отчету Института статистики страны (Türkstat), инфляция в марте составила 68,5% в годовом выражении.
Это, в частности, было вызвано повышением минимальной заработной платы, что привело к резкому подорожанию услуг, что является основной движущей силой инфляции в стране.
О планах снижения инфляции ранее в среду было заявлено по итогам заседания координационного совета по экономике, который состоялся под председательством вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.
Совет был созван после оглашения национальным институтом статистики данных по инфляции в Турции в марте. Она выросла на 3,16% и составила 68,5% в годовом исчислении в сравнении с 67,07% в феврале. По состоянию на конец 2023 года, инфляция в Турции официально составляла 64,77%. К концу 2024 года турецкий ЦБ прогнозирует снижение инфляции до 36%.