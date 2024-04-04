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Турция ускорит борьбу с инфляцией со второй половины года

Турция ускорит борьбу с инфляцией со второй половины года Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о решимости покончить с инфляцией в рамках среднесрочной программы развития республики. Он подтвердил ранее озвученные планы снизить инфляцию во второй половине года.
В регионе
4 апреля 2024 г. 00:59
Турция ускорит борьбу с инфляцией со второй половины года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о решимости покончить с инфляцией в рамках среднесрочной программы развития республики. Он подтвердил ранее озвученные планы снизить инфляцию во второй половине года.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом турецкий лидер заявил на ифтаре (вечерний прием пищи в месяц Рамазан - ред.) с представителями правоохранительных органов.

"Мы полны решимости реализовать нашу среднесрочную программу и 12-й план развития экономики, которые являются дорожной картой в экономической области. Надеюсь, что во второй половине года мы станем свидетелями снижения инфляции", - сказал Эрдоган.

Отметим, что темпы роста потребительских цен в Турции увеличились в марте и достигли нового максимума с ноября 2022 года. Согласно отчету Института статистики страны (Türkstat), инфляция в марте составила 68,5% в годовом выражении.

Это, в частности, было вызвано повышением минимальной заработной платы, что привело к резкому подорожанию услуг, что является основной движущей силой инфляции в стране.

О планах снижения инфляции ранее в среду было заявлено по итогам заседания координационного совета по экономике, который состоялся под председательством вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.

Совет был созван после оглашения национальным институтом статистики данных по инфляции в Турции в марте. Она выросла на 3,16% и составила 68,5% в годовом исчислении в сравнении с 67,07% в феврале. По состоянию на конец 2023 года, инфляция в Турции официально составляла 64,77%. К концу 2024 года турецкий ЦБ прогнозирует снижение инфляции до 36%.

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