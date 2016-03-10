 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Турция удешевит отдых на своих курортах для украинцев

    Договорились и о расширении сотрудничества и в туристической сфере

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Украина и Турция договорились об удешевлении турецких курортов для украинцев.

    Как передает Report, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

    "Договорились и о расширении сотрудничества и в туристической сфере, в том числе и по удешевлению посещения турецких курортов для украинских граждан", — отметил Порошенко.

    Также Порошенко пригласил Турцию поучаствовать в приватизации на Украине.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi