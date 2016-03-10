​Турция удешевит отдых на своих курортах для украинцев

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Украина и Турция договорились об удешевлении турецких курортов для украинцев.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

"Договорились и о расширении сотрудничества и в туристической сфере, в том числе и по удешевлению посещения турецких курортов для украинских граждан", — отметил Порошенко.

Также Порошенко пригласил Турцию поучаствовать в приватизации на Украине.