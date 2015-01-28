ЕСПЧ провел слушания по делу "Догу Перинчек против Швейцарии"

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) провел слушания по делу "Перинчек против Швейцарии", сообщает Report.

В декабре 2013 лидер Рабочей партии Турции Догу Перинчек выиграл судебный иск в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) о необоснованности криминализации отрицания "геноцида армян".

Напомним, в 2008 году один из судов Швейцарии осудил Перинчека за отрицание "геноцида армян". Перинчек обратился в Европейский суд, где его иск был удовлетворен. Швейцария обжаловала решение Евросуда, после чего Армения обратилась в суд и выступит как третья сторона. Армянскую сторону в ходе слушаний представляла известный адвокат Амаль Рамзи Клуни.

Перед завершением слушаний, Догу Перинчек вновь заявил, что осуждает факт криминализации так называемого "геноцида армян". Он отметил, что термин "геноцид" является сугубо юридическим. По его словам, Османская империя не ставила перед собой задачу уничтожения армян.

Далее обсуждения продолжились в закрытом формате.

Ожидается, что вердикт по делу может быть вынесен через 6-8 месяцев.