Турция с 1 июля увеличит плату за проходы через Босфор и Дарданеллы

Турция с 1 июля увеличит плату за проходы торговых cудов через проливы Босфор и Дарданеллы на 8,3%.

Турция с 1 июля увеличит плату за проходы торговых cудов через проливы Босфор и Дарданеллы на 8,3%.

Как передает Report, об этом сообщает турецкая газета Aydinlik.

"В соответствии с Конвенцией о проливах Монтре, базовая стоимость золотых франков в коэффициентах налогов и сборов (маяк, снос и санитарная инспекция), применяемых к судам, проходящим через турецкие проливы без захода, определена в размере $4,42 (увеличение на 8,3%, за чистый тоннаж торгового судна), начиная с 1 июля 2023 года", - пишет газета, ссылаясь на решение Главного управления по морским делам при министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

В материале отмечается, что доход Турции от пересечения судами проливов достигнет в 2023 году $900 млн.