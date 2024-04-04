Турция решительно осудила предстоящую встречу США-ЕС-Армения в Брюсселе

Турция решительно осудила предстоящую встречу США-ЕС-Армения в Брюсселе

Турция решительно осуждает предстоящую 5 апреля в Брюсселе трехстороннюю встречу ЕС-США-Армения.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Турции.

В ведомстве напомнили, что после освобождения Азербайджаном оккупированных Арменией территорий и полного восстановления своего суверенитета в регионе сложилась историческая возможность для устойчивого мира и стабильности.

"Регион очень близок к тому, чтобы эта историческая возможность увенчалась успехом. В этой связи, важно как никогда, чтобы третьи страны, в частности нерегиональные, подходили к данному процессу справедливо и беспристрастно, тщательно избегали любых действий, которые могут воспрепятствовать достижению прогресса", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что запланированная на 5 апреля трехсторонняя встреча в Брюсселе противоречит принципу нейтралитета, который должен быть взят за основу для урегулирования региональных споров.

"Данная инициатива, игнорирующая позицию Азербайджана, лишь создаст основу для новых геополитических разногласий на Южном Кавказе. Анкара вновь призывает третьи страны учитывать специфику региона при дальнейших действиях и придерживаться равной позиции по отношению к сторонам", - добавили в ведомстве.