Третье заседание глав МИД в формате "3+3" пройдет в Стамбуле 18 октября

Глава МИД Турции рассчитывает на участие глав МИД РФ, Азербайджана, Армении и Ирана в заседании платформы 3+3 по Южному Кавказу.

Третье заседание министров иностранных дел в формате "3+3" пройдет в Стамбуле 18 октября с участием глав МИД Турции, Азербайджана, Армении, РФ и Ирана.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади в Анкаре.

"Турция придерживаются позиции, что все региональные вопросы должны решаться непосредственно странами региона. Мы продолжаем консультации со странами Южного Кавказа через платформу регионального сотрудничества [3+3]. Третье министерское заседание в формате "3+3" пройдет 18 октября в Стамбуле. Во встрече примут участие министры иностранных дел Азербайджана, Армении, Ирана и России", - сказал Фидан.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова также подтвердила участие министра иностранных дел Сергея Лаврова в предстоящем заседании. "Подтверждаем планирующееся участие Сергея Викторовича Лаврова", - отметила она на брифинге для журналистов.