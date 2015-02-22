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    ​Турция провела военную операцию по спасению своих солдат в Сирии

    В ходе операции погиб один турецкий солдат

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Турецкая армия успешно провела операцию по эвакуации из Сирии 40 солдат, стоявших на страже усыпальницы предка правителей Османской империи Сулеймана Шаха.

    Как передает Report, об этом сообщает турецкая газета Sabah.

    С осени прошлого года мемориал находится по контролем боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

    Операция проводилась в ночь на воскресенье, 22 февраля, при участии наземных и воздушных подразделений. Всего привлекалось 750 военнослужащих.

    По данным источника Reuters, в ходе операции погиб один турецкий солдат.

    Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу планирует в ближайшее время дать пресс-конференцию.

    В конце сентября 2014 года боевики ИГИЛ взяли в плен турецких военнослужащих в сирийской провинции Алеппо, охранявших могилу Сулеймана Шаха.

    Усыпальница Сулеймана Шаха — деда основателя империи султана Османа I — находится в турецком анклаве на территории Сирии, и, в соответствии с договором от 1921 года, охраняется турецкими военным.

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