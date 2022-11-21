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Турция провела операцию в Сирии и Ираке на день раньше из-за расшифровки данных США

Турция провела операцию в Сирии и Ираке на день раньше из-за расшифровки данных США Операция "Коготь-меч", в которой ВС Турции уничтожили 89 целей в Сирии и Ираке, изначально была запланирована на вечер 20 ноября. Однако ее перенесли на один день раньше из-за расшифровки данных американскими чиновниками.
В регионе
21 ноября 2022 г. 12:40
Турция провела операцию в Сирии и Ираке на день раньше из-за расшифровки данных США

Операция "Коготь-меч", в которой ВС Турции уничтожили 89 целей в Сирии и Ираке, изначально была запланирована на вечер 20 ноября. Однако ее перенесли на один день раньше из-за расшифровки данных американскими чиновниками.

Как передает Report, об этом сообщила Yeni Şafak.

Сообщается, что в дальнейшем силы Турции могут нанести по Ираку и Сирии наземные удары.

"Была организована новая воздушная операция в Сирии и северном Ираке. В ходе операции "Коготь-мечь" было уничтожено 89 объектов террористов. Многие террористы РKК, включая многих высокопоставленных руководителей, были ликвидированы. Операция рассматривается как первый шаг возможной наземной операции в Сирии", - сказано в сообщении.

Вчера, 20 ноября, в Минобороны Турции объявили об авиаударах по базам курдских боевиков в северных частях Ирака и Сирии. В результате операции турецкие силы уничтожили 89 объектов, в том числе убежища, бункеры, пещеры, тоннели и склады.

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