Турция провела операцию в Сирии и Ираке на день раньше из-за расшифровки данных США

Операция "Коготь-меч", в которой ВС Турции уничтожили 89 целей в Сирии и Ираке, изначально была запланирована на вечер 20 ноября. Однако ее перенесли на один день раньше из-за расшифровки данных американскими чиновниками.

Операция "Коготь-меч", в которой ВС Турции уничтожили 89 целей в Сирии и Ираке, изначально была запланирована на вечер 20 ноября. Однако ее перенесли на один день раньше из-за расшифровки данных американскими чиновниками.

Как передает Report, об этом сообщила Yeni Şafak.

Сообщается, что в дальнейшем силы Турции могут нанести по Ираку и Сирии наземные удары.

"Была организована новая воздушная операция в Сирии и северном Ираке. В ходе операции "Коготь-мечь" было уничтожено 89 объектов террористов. Многие террористы РKК, включая многих высокопоставленных руководителей, были ликвидированы. Операция рассматривается как первый шаг возможной наземной операции в Сирии", - сказано в сообщении.

Вчера, 20 ноября, в Минобороны Турции объявили об авиаударах по базам курдских боевиков в северных частях Ирака и Сирии. В результате операции турецкие силы уничтожили 89 объектов, в том числе убежища, бункеры, пещеры, тоннели и склады.