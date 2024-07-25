Турция призвала страны региона к совместной борьбе с терроризмом

Совет национальной безопасности (СНБ) Турции подтвердил решимость республики противодействовать терроризму и важность сотрудничества в этом вопросе со странами региона.
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Отмечается, что Совет подтвердил решимость противодействия террористическим организациям, в частности PKK, ФЕТО, а также ИГИЛ.
"Растущие усилия в борьбе с терроризмом обеспечат прочную основу для решения общих вопросов безопасности при искреннем сотрудничестве стран региона и внесут постоянный вклад в территориальную целостность, суверенитет и процветание Ирака и Сирии", - подчеркивается в заявлении.