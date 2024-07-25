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Турция призвала страны региона к совместной борьбе с терроризмом

Турция призвала страны региона к совместной борьбе с терроризмом Совет национальной безопасности (СНБ) Турции подтвердил решимость республики противодействовать терроризму и важность сотрудничества в этом вопросе со странами региона.
В регионе
25 июля 2024 г. 21:55
Турция призвала страны региона к совместной борьбе с терроризмом

Совет национальной безопасности (СНБ) Турции подтвердил решимость республики противодействовать терроризму и важность сотрудничества в этом вопросе со странами региона.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении по итогам заседания СНБ, которое состоялось в Анкаре под председательством президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, распространенном департаментом коммуникаций главы государства.

Отмечается, что Совет подтвердил решимость противодействия террористическим организациям, в частности PKK, ФЕТО, а также ИГИЛ.

"Растущие усилия в борьбе с терроризмом обеспечат прочную основу для решения общих вопросов безопасности при искреннем сотрудничестве стран региона и внесут постоянный вклад в территориальную целостность, суверенитет и процветание Ирака и Сирии", - подчеркивается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə terrorla mübarizəyə qarşı region ölkələrinə çağırış edib

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