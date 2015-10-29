​Турция пригрозила ударами по сирийским курдам-союзникам США

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Турция пригрозила ударами по сирийским курдским ополченцам, которых США считают ценными союзниками в борьбе с ИГИЛ.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, с таким заявлением выступил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция "сделает то, что необходимо", включая проведение дальнейших военных операций, чтобы препятствовать созданию сирийскими курдами, которых поддерживают США, автономии в городе Телль-Абъяд около турецкой границы, заявил он. Турция входит в коалицию под руководством США и наносит удары по позициям "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в Сирии.

Анкара считает, что заявление курдов во главе с сирийской курдской партией "Демократический союз" (PYD) об автономии города Телль-Абъяд создает угрозу национальной безопасности Турции. На этой неделе самолеты турецких ВВС дважды поразили позиции курдских Отрядов народной самообороны (YPG), после того, как они бросили вызов Анкаре и переправились к западу от реки Евфрат.

"Это было предупреждение: "Учтите. Если вы попытаетесь сделать это в другом месте, Турции не нужно будет разрешение ни от кого – мы сделаем то, что необходимо", – сказал Эрдоган, намекая, что Анкара готова бросить вызов Вашингтону, который просил ее избегать ударов по сирийским курдам и сосредоточиться на ударах по ИГИЛ.

Вооруженные силы Турции возобновили внутри страны 30-летнюю борьбу с Рабочей партией Курдистана (PKK), которая добивается автономии для турецких курдов и имеет тесные связи с этническими братьями в Сирии. По словам Эрдогана, 1 тыс. 400 бойцов PKK сражаются вместе с курдскими Отрядами народной самообороны в Сирии. США и Европа, как и Турция, относят PKK к террористическим организациям, но сирийские и иракские курдские группировки Вашингтон и Брюссель расценивают как ценных союзников в борьбе с ИГИЛ.