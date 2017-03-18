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    Турция пригрозила ЕС ежемесячной отправкой 15 тысяч беженцев

    С таким заявлением выступил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Турция пригрозила отправлять в Европу до 15 тыс. беженцев каждый месяц, если ЕС не остановит свою недружественную политику в отношении Анкары.

    Как передает Report, с таким заявлением выступил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на фоне дипломатического скандала, который разгорелся между Турцией, Германией и Нидерландами.

    "Европа, ты настолько храбра? Позвольте напомнить вам, что вы не можете играть в свои игры в регионе и при этом игнорировать Турцию", - приводит слова Сойлу агенство Hirriyet.

    Турция сможет привести Европу в состояние шока, заявил глава МВД страны.

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