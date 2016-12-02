Турция прекратила судебное дело в связи с Mavi Mаrmаrа

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Прокуратура Турции потребовала у Стамбульского суда прекратить все судебные дела в связи с судном Mavi Mаrmаrа.

Как сообщает Report со ссылкой на Sabah, в качестве причины указано соглашение между Турцией и Израилем.

Напомним, что отношения между двумя государствами испортились 31 мая 2010 года. Тогда израильские военнослужащие атаковали турецкий корабль Mavi Mаrmаrа, перевозивший гуманитарную помощь в Газзу, Палестина. В результате этого погибли 9 турецких граждан.

В июне этого года правительство Израиля утвердило соглашение о нормализации отношений с Турцией. Израильское государство попросило прощения у Турции за произошедшее. 20 августа этого года парламент Турции ратифицировал соглашение о нормализации отношений между официальной Анкарой и Тель-Авивом.