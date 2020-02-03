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Турция прекращает пассажирское авиасообщение с Китаем

​Турция прекращает пассажирское авиасообщение с Китаем

Турция с 5 февраля прекратит пассажирское авиасообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса. 

Как сообщает Report со ссылкой на Russia Today, об этом заявил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

"Со среды до конца месяца все пассажирские рейсы из Китая будут прекращены", - цитирует министра телеканал NTV.

По его словам, эвакуированные из КНР граждане Турции и члены экипажа самолёта, который доставил их в Анкару, находятся под наблюдением.

В общей сложности речь идёт о 61 человеке, их анализы на вирус дали отрицательный результат, отметил Коджа.

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