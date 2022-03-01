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Турция предупредила все страны, что не пропустит военные корабли через проливы

Турция предупредила все страны, что не пропустит военные корабли через проливы Турция предупредила все прибрежные и не прибрежные страны, что не будет пропускать военные корабли через проливы Дарданеллы и Босфор.
В регионе
1 марта 2022 г. 00:41
Турция предупредила все страны, что не пропустит военные корабли через проливы

Турция предупредила все прибрежные и не прибрежные страны, что не будет пропускать военные корабли через проливы Дарданеллы и Босфор.

Как передает Report, об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы выполняли и продолжим выполнять те положения, которые оговорены Конвенцией Монтрё. До сегодняшнего дня ни одного запроса на проход (военных кораблей) нам не поступало. Мы предупредили все прибрежные и не прибрежные страны, что через проливы не будут проходить военные корабли", - сказал министр.

Между тем Чавушоглу также заявил, что Анкара рассматривает происходящее в Украине как войну, вследствие чего намерена следить за выполнением положений Конвенции Монтрё. Как ранее пояснил министр, Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, однако даже в этой ситуации у России будет право использовать их для возвращения флота на базу. Более того, в случае принятия данного решения со стороны Турции оно будет распространяться и на Украину.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Çanaqqala və Bosfor boğazlarından hərbi gəmiləri buraxmayacaq

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