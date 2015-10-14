Турция предупредила страны, снабжающие оружием сирийских курдов

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ "Турция будет относиться ко всем, кто поддерживает связи с РПК, как это делали США в борьбе с группами, связанными с "Аль-Каидой"".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу на пресс-конференции, проводимой совместно с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

На вопрос журналиста "Как вы смотрите на помощь США, оказанную РYD (сирийское крыло террористической группировки РПК)", А.Давутоглу ответил, что Турция не позволит оказывать военную помощь: "Если оружие, предоставленное США иракской армии, перешло ИГИЛ, никто не может гарантировать, что оружие, переданное PYD, не окажется в руках РПК. Мы не позволим создать оружейную базу в регионе. Мы настроены решительно в данном вопросе. Мы довели это до сведения США и России. Мы не позволим сотрудничать с террористическими группировками, сражающимися против нашей страны".

Отметим, что США отправили сирийскому крылу террористической группировки РПК 27 контейнеров или 50 тонн боеприпасов. США пока официально информацию не прокомментировали.