Турция празднует 95-летие со дня основания Республики

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Сегодня исполняется 95 лет со дня провозглашения Турецкой Республики.

Как сообщает Report, 29 октября 1923 года Великое Национальное Собрание Турции провозгласило создание Республики.

В 1925 году был принят закон о торжественном праздновании этого дня.

Туркам и борцам за свободу своей страны нелегко далось создание Турецкой Республики. Пройдя многие испытания, строили они свою государственность. Провозглашение Турецкой Республики, пришедшееся на годы Первой мировой войны, ознаменовало победу над желавшими распада Османского государства.

В 1683 году Османская империя раскидывалась на 5,2 млн кв. км, а в начале Первой мировой войны ее территория охватывала 1,8 млн кв. км. Ныне же Турция занимает 783 тыс. кв. км.

Как известно, Османская империя была создана в 1299 году. В 2019 году будет отмечаться 720-летие этой империи. До 1876 года в империи господствовала абсолютная монархия, с 1876 по 1878 гг. и с 1908 по 1918 гг. – конституционная.

В те годы страна перешла на парламентскую систему правления.

Потерпев поражение в Первой мировой войне, Османское государство пережило оккупацию. Возглавляемое в те годы Мустафой Кемалем Ататюрком освободительное движение в Турции обернулось победой национальных сил в 1923 году. 23 апреля 1920 года в Анкаре было учреждено Великое Национальное Собрание (парламент).

1 ноября 1922 года Османский султанат был упразднен. С 1923 года в Турции была парламентская форма правления, а в 2018 году страна перешла на президентскую форму правления.

Первым президентом Турции был Мустафа Кемаль Ататюрк (1923-1938), сейчас страну возглавляет Реджеп Тайип Эрдоган. Население страны ныне составляет 80 млн 810 тыс. 525 человек.

По прошествии 95 лет враги Турции все те же. Прячась за ширмами имен, они все так же желают сокрушить Республику. Но стойко выдержав множество испытаний, Турция гордо идет вперед, удерживая ведущие позиции в регионе и мире.