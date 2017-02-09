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    Число погибших в Сирии турецких военнослужащих достигло 5 человек, еще 10 ранены - ОБНОВЛЕНО

    До сих пор в Сирии погибли 62 турецких военнослужащих

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В результате нападения террористов ИГ на турецких военнослужащих в сирийском регионе Эль-Баб погибли 5, ранены 10 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, операция "Щит Евфрата" началась с 24 августа 2016 года. 

    Отмечается о гибели до сих пор в Сирии 62 турецких военнослужащих.

    ***14:01

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В результате нападения террористов ИГ на турецких военнослужащих в сирийском регионе Эль-Баб погиб 1, ранены 11 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, 1 человек погиб и 11 получили ранения в результате перестрелки, произошедшей между военнослужащими и боевиками ИГ на 170-й день антитеррористической операции "Щит Евфрата" ("Fırat kalkanı") Вооруженных сил Турции, направленной на очистку Сирии от террористов.

    По информации, раненых поместили в больницу в турецком регионе Килис. 

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