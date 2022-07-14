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Турция получила кредит от Deutsche Bank в размере $929 млн для закупки СПГ

Турция получила кредит от Deutsche Bank в размере $929 млн для закупки СПГ Турецкая нефтегазовая компания Botas получила кредит от крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank в размере 929 млн долларов США. Эти деньги будут направлены на закупку сжиженного природного газа (СПГ) для снижения зависимости Турции от рос
В регионе
14 июля 2022 г. 02:22
Турция получила кредит от Deutsche Bank в размере $929 млн для закупки СПГ

Турецкая нефтегазовая компания Botas получила кредит от крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank в размере 929 млн долларов США. Эти деньги будут направлены на закупку сжиженного природного газа (СПГ) для снижения зависимости Турции от российских энергоресурсов.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление банка.

Выделенные средства пойдут на закупку СПГ у заранее оговоренных производителей и трейдеров из 10 стран: Алжира, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Катара, Сингапура, США, Франции и Швейцарии. Срок погашения кредита составляет три года.

Botas впервые получила кредит от иностранного банка для импорта СПГ. Как отмечает агентство, это создаст возможность для заключения аналогичных сделок, которые позволят Botas диверсифицировать поставки и снизить зависимость от трубопроводного газа из России, обеспечивающей более половины потребностей внутреннего рынка Турции.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə LNG tədarükü üçün “Deutsche Bank”dan 929 milyon dollar məbləğində kredit götürüb

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