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Турция полностью расплатилась за российские С-400

Турция полностью расплатилась за российские С-400 Контракт на поставку Турции С-400 полностью выполнен
В регионе
7 декабря 2020 г. 11:25
Турция полностью расплатилась за российские С-400
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Турция полностью расплатилась за поставки российских зенитных ракетных систем С-400. Как передаёт Report, со ссылкой на российские источники, об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Контракт на поставку Турции С-400 полностью выполнен, все закупленные Анкарой системы противовоздушной обороны отгружены, средства за них получены российской стороной, рассказал Чемезов.

Решение Анкары о покупке ЗРС С-400 в сентябре 2017 года вызвало серьезный раскол между Турцией и ее партнерами по Североатлантическому альянсу. Представители забили тревогу о том, что Турция поставит под угрозу безопасность НАТО, если подключит С-400 к союзным системам, поскольку российская система будет использовать сеть с конфиденциальными данными альянса.

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