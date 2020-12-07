Турция полностью расплатилась за российские С-400

Контракт на поставку Турции С-400 полностью выполнен

Турция полностью расплатилась за поставки российских зенитных ракетных систем С-400. Как передаёт Report, со ссылкой на российские источники, об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Контракт на поставку Турции С-400 полностью выполнен, все закупленные Анкарой системы противовоздушной обороны отгружены, средства за них получены российской стороной, рассказал Чемезов.

Решение Анкары о покупке ЗРС С-400 в сентябре 2017 года вызвало серьезный раскол между Турцией и ее партнерами по Североатлантическому альянсу. Представители забили тревогу о том, что Турция поставит под угрозу безопасность НАТО, если подключит С-400 к союзным системам, поскольку российская система будет использовать сеть с конфиденциальными данными альянса.