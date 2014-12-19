Турция подтвердила готовность тренировать сирийскую оппозицию

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Мевлут Джавусоглу заявил 19 декабря, что турецкие инструкторы могут начать обучать бойцов отрядов умеренной сирийской оппозиции и поставлять им необходимое оборудование.

В октябре Госдепартамент США сообщил, что Турция согласилась помочь в организации подготовки бойцов сирийской умеренной оппозиции. На базе турецкой армии "Кирсехир" должны пройти обучении 2000 повстанцев.

Мевлут Джавусоглу также сказал, что обвинения в адрес Турции о нежелании принять меры для задержания иностранных джихадистов, проникающих в Сирию через турецкую границу, лишены оснований.

По его словам, 7000 человек, пытавшихся проникнуть в Сирию, были задержаны, и немного большее число было департировано, информирует Report со ссылкой на News.

Глава МИД Турции подчеркнул, что беспочвенны обвинения по поводу бездействия турецких властей в отношении незаконной торговли нефтью, с помощью которой террористы "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) финансируют свою деятельность.