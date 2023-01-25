Турция подарила Украине два БПЛА Bayraktar TB2

Турецкая военная компания Baykar подарила Украине два беспилотника Bayraktar TB2.

Турецкая военная компания Baykar подарила Украине два беспилотника Bayraktar TB2.

Как передает Report со ссылкой на Главное управление разведки Украины, ударные турецкие беспилотники будут помогать украинским воинам защищаться от российских военнослужащих.

"Сегодня мы получили от больших друзей и партнеров Украины - компании Baykar - еще 2 беспилотника Bayraktar TB2. Компания Baykar передала их бесплатно для помощи Вооруженным Силам Украины и народу Украины для защиты. Мы бесконечно благодарны компании Baykar за бескомпромиссную и устойчивую поддержку в самые тяжелые для нашего государства времена", - отметили в ГУР.