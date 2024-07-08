Турция передаст странам-союзникам около 150 истребителей KAAN из первой партии производства

После запуска массового производства боевых самолетов KAAN – первого турецкого истребителя национального производства – Турция намерена передать странам-союзникам около 150 единиц из первой партии.

После запуска массового производства боевых самолетов KAAN – первого турецкого истребителя национального производства – Турция намерена передать странам-союзникам около 150 единиц из первой партии.

Как сообщает Report со ссылкой на Star, об этом заявил Мехмет Демироглу, новый генеральный секретарь государственной аэрокосмической компании TUSAŞ, занимающейся разработкой истребителей 5-го поколения KAAN.

"На первом этапе мы намерены произвести более 100 единиц для нужд ВВС Турции. Примерно столько же истребителей будут произведены для дружественных и союзнических стран. В настоящее время несколько стран проявляют серьезный интерес к KAAN. Если говорить точно, речь идет примерно о 150 единицах. Первоначально планируем произвести около 250-300 самолетов. Приоритетом однако останется обеспечение нужд отечественных ВВС", - сказал он.

Он также подчеркнул, что после запуска производства Турция станет одной из четырех стран в мире, производящих истребители пятого поколения.

"Первые KAAN в конфигурации Blok-10 будут готовы уже в 2025 году. После чего начнутся основные испытательные полеты. Испытания завершатся не раньше 2028 года. Поставки первых 20 самолетов планируем осуществить уже в 2028 году", - добавил Демироглу.

Демироглу рассказал, что разница между первой конфигурацией Blok-10 и последующими более модернизированными моделями KAAN, которые планируется произвести в будущем, не разглашается: "Однако уже первая партия самолетов в конфигурации Blok-10 будет в разы превосходить имеющиеся на вооружении ВВС Турции истребители – по малозаметности, скорости, радарам. Например установленный на KAAN радар AESA [производимый турецким оборонным гигантом ASELSAN] имеет большую дальность действия, нежели тот же радар, установленный на F-16. С каждой новой конфигурацией возможности KAAN будут улучшены".

Истребитель пятого поколения KAAN является первым национальным боевым самолетом турецкого производства, и находится на стадии разработки с 2017 года. Опытный прототип истребителя совершил свой первый полет 22 февраля 2024 года. Серийное производство запланировано на 2028 год.

В конце июля 2023 года Министерство оборонной промышленности Азербайджана и TUSAŞ подписали протокол о сотрудничестве по проекту KAAN. После чего, в марте 2024 года, бывший генеральный директор TUSAŞ Темель Котиль сообщил СМИ, что одна из комплектующих KAAN будет производится в Азербайджане.