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Турция передала Грузии спецтехнику для военного аэродрома в Марнеули

Турция передала Грузии спецтехнику для военного аэродрома в Марнеули Турция передала специальную технику различного типа силам обороны Грузии.
В регионе
29 января 2022 г. 11:33
Турция передала Грузии спецтехнику для военного аэродрома в Марнеули

Турция передала специальную технику различного типа силам обороны Грузии.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в министерстве обороны Грузии.

11 машин снабжения, 2 микроавтобуса, 2 трактора и другие технические средства будут использованы для улучшения материально-технических возможностей военного аэродрома в Марнеули.

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе осмотрел спецтехнику и ознакомился с ее возможностями. Он выразил послу Турции Фатме Джерен Ягзан признательность за предоставление логистического оборудования.

Спецтехника передана в рамках "Соглашения о сотрудничестве в военной финансовой сфере" между правительствами Турции и Грузии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə Gürcüstana Marneuli aerodromu üçün xüsusi texnika verib

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