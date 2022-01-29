Турция передала Грузии спецтехнику для военного аэродрома в Марнеули

Турция передала специальную технику различного типа силам обороны Грузии.

Турция передала специальную технику различного типа силам обороны Грузии.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в министерстве обороны Грузии.

11 машин снабжения, 2 микроавтобуса, 2 трактора и другие технические средства будут использованы для улучшения материально-технических возможностей военного аэродрома в Марнеули.

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе осмотрел спецтехнику и ознакомился с ее возможностями. Он выразил послу Турции Фатме Джерен Ягзан признательность за предоставление логистического оборудования.

Спецтехника передана в рамках "Соглашения о сотрудничестве в военной финансовой сфере" между правительствами Турции и Грузии.